Постпред Сирии при ООН обвинил коалицию во главе с США в убийствах сирийцев и поддержке ИГ

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция в Сирии продолжает совершать массовые убийства сирийцев, и на сегодняшний день количество жертв ее операций не поддается подсчету. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в письме, опубликованном в понедельник. В документе, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и в Совет Безопасности, дипломат обвинил США и их союзников в поддержке боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

Он обратил внимание на инцидент 25 февраля, когда авиация коалиции разбомбила жилые дома в деревнях Шаафа и Захрат-Аллуни в провинции Дейр-эз-Зор. В результате бомбардировки погибли 29 мирных жителей, десятки получили ранения, в основном женщины и дети. "Кроме того, серьезно пострадали жилые дома, личное имущество и сельская инфраструктура", - отметил Башар Джаафари.

По его словам, "коалиция продолжает совершать массовые убийства сирийцев". "На сегодняшний день количество таких убийств даже не поддается подсчету. Кроме того, коалиция по-прежнему помогает остаткам боевиков "Исламского государства" и стремится сформировать на их основе сепаратистские группировки, действующие по указке Соединенных Штатов в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Такие действия подтверждают, что единственная цель этой коалиции, которая попирает нормы международного права, это подрыв суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и затягивание сирийского кризиса", - написал дипломат.

Джаафари призвал Совбез "незамедлительно принять меры к тому, чтобы положить конец военным преступлениям и преступлениям против человечности", совершаемым коалицией. По его словам, СБ ООН также должен "добиться прекращения незаконного присутствия американских сил на сирийской территории и не позволить Соединенным Штатам реализовать свой коварный план по расчленению Сирийской Арабской Республики и разграблению ее ресурсов". "Эту политику нужно осудить, а лиц, ответственных за ее проведение, подвергнуть разоблачению", - утверждал сирийский постпред.

В другом письме, также опубликованном в понедельник, дипломат привел данные о числе гражданских лиц, погибших в результате нападений боевиков на территории Сирии. По информации сирийского правительства, в период с 22 января 2017 года по 21 февраля 2018 года жертвами действий террористов стали 92 человека, в том числе 25 детей, еще 356 мирных жителей получили ранения.

Боевики препятствуют выполнению резолюции

Совет Безопасности в понедельник собрался на заседание для обсуждения резолюции 2401, принятой 24 февраля и потребовавшей установления 30-дневной паузы в боевых действиях для оказания гуманитарной помощи населению. Западные государства добивались ее принятия на фоне ситуации в Восточной Гуте, где в окружении сирийской армии находятся несколько тысяч членов вооруженных группировок. По оценкам ООН, в этом районе проживают около 400 тыс. человек, боевики ведут обстрелы Дамаска, на которые проправительственные силы отвечают авиаударами.

Российская сторона передала в начале марта ООН информацию о нарушениях этой резолюции террористическими группами и незаконными вооруженными формированиями.

В письме, опубликованном в понедельник, перечислены многократные случаи обстрелов, совершаемых боевиками "Джебхат ан-Нусры", "Джейш ан-Наср", "Джейш-аль-Ислам" (запрещены в РФ) и другими группировками. В частности, в документе приводится информация о том, что 2 марта "неоднократно подвергался обстрелам из стрелкового оружия и минометов гуманитарный коридор вблизи контрольно-пропускного пункта в лагере Эль-Вафидин". "Незаконные вооруженные группы продолжают насильно задерживать людей, запрещая им покинуть опасные районы", - говорится в письме.

При этом среди населения Восточной Гуты растет напряженность и усиливаются волнения. Российская сторона отметила инцидент 2 марта, когда боевики "попытались разогнать мирных жителей, выступивших с протестом против запрета на эвакуацию из Восточной Гуты". "В результате столкновений погибли четыре мирных жителя и три террориста "Джебхат ан-Нусры", - подчеркивается в письме.