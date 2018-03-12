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NBC: власти Катара утверждают, что располагают данными о влиянии ОАЭ на зятя Трампа

Международная панорама
12 марта, 19:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, марта. /ТАСС

При этом катарская сторона отказалась передавать эти сведения спецпрокурору США Роберту Мюллеру, потому что "опасается испортить отношения" с Белым домом

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НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Катарские чиновники утверждают, что получили доказательства влияния на Джареда Кушнера - зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа - со стороны властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил в понедельник американский телеканал NBC.

По словам его источников, "катарские официальные лица собрали свидетельства того, что они называют незаконным влиянием со стороны ОАЭ на Джареда Кушнера и других лиц, связанных с Трампом". Речь якобы идет в том числе о "секретных встречах". Катарская сторона "решила не передавать эту информацию спецпрокурору США Роберту Мюллеру, так как опасается испортить отношения с администрацией Трампа".

Сведения, которые, по словам источников, имеются у катарской стороны, в частности, касаются американского предпринимателя ливанского происхождения Джорджа Надера, а также оказывавшего финансовую поддержку республиканцам инвестора Элиота Бройди. Последние якобы пытались, "работая вместе с ОАЭ, настроить администрацию Трампа против Катара".

Катарские чиновники ранее рассматривали возможность предоставления этой информации Мюллеру, однако в конечном счете передумали. Причиной этого, как отмечается, были продуктивные консультации с администрацией Трампа.

 

Подозрения Мюллера в отношении ОАЭ

 

Газета "Нью-Йорк таймс" 3 марта сообщила, что Мюллер заподозрил власти ОАЭ в оказании финансовой поддержки предвыборному штабу Трампа с целью получения влияния на Вашингтон. В статье отмечалось, что сотрудники аппарата спецпрокурора в связи с этим побеседовали с Надером, он сотрудничает со следствием. Подчиненные Мюллера полагали, что предприниматель мог являться связующим звеном между сотрудниками штаба Трампа и чиновниками ОАЭ.

В течение первых месяцев после победы республиканца на выборах Надер якобы неоднократно посещал Белый дом. Он встречался со Стивеном Бэнноном, который в то время был политическим стратегом президента США, а также с Кушнером. По данным газеты, Надер во время правления 42-го президента США Билла Клинтона отвечал за закрытые консультации между Вашингтоном, руководством Сирии и Израиля, а также выступал в роли советника для властей ОАЭ.

С мая 2017 года Мюллер проводит расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. Первые обвинения, которые он предъявил 30 октября прошлого года экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу, не касались выборов. Манафорту инкриминируются сговор с целью отмывания денег, несоблюдение закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Позже Мюллер предъявил им новые обвинения, касающиеся мошенничества в банковской и налоговой сферах.

На данный момент в рамках расследования Мюллера обвинения были предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

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Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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