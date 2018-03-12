США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском. С таким предупреждением выступила в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности. Незадолго до этого американская делегация распространила проект резолюции с требованием прекратить военные операции в Дамаске и его пригороде.

Хейли напомнила о том, что в апреле 2017 года США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных сил, с которой, по утверждению западных стран, вылетели самолеты для осуществления химической атаки в городе Хан-Шейхун. "Совет Безопасности не смог подействовать, и Соединенные Штаты успешно нанесли удар по авиабазе, с которой Асад провел свою химическую атаку. Сегодня мы повторяем это предупреждение", - сказала дипломат.

Она выразила поддержку усилиям ООН по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, а также политическому процессу под эгидой всемирной организации в Женеве, но при этом вынесла предупреждение странам, которые стремятся "навязать свою волю путем совершения химических атак и нечеловеческих страданий". По ее словам, это "в особенности касается сирийского режима".

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы продемонстрировали, мы выберем. Мы готовы вновь выбрать его", - заявила американский постпред.

Новый проект резолюции от США

Как сообщило ранее агентство Reuters, США внесли в Совет Безопасности ООН проект новой резолюции, в котором содержится требование ввести перемирие сроком на 30 дней в Дамаске и его пригороде Восточной Гуте. В проекте документа генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагается срочно разработать предложения по мониторингу соблюдения предлагаемого перемирия.

Как заявила Никки Хейли, принятие этого документа необходимо, так как резолюция об установлении 30-дневной гуманитарной паузы, одобренная Совбезом 24 февраля, не достигла поставленной цели. Ответственность за это она возложила на Дамаск и Россию, которые, по ее словам, и не собирались выполнять резолюцию под предлогом того, что она позволяет продолжать контртеррористические операции. "В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты тем, что навешивали ярлыки на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте, называя их террористическими группами", - утверждала она.

"Мы подготовили новый проект резолюции об установлении режима прекращения огня, который не оставит никаких лазеек. Он простой, прямолинейный и обязательный для исполнения. Резолюция вступит в силу сразу после принятия, в ней нет контртеррористических лазеек, которыми могут воспользоваться [президент Сирии Башар] Асад, Иран и Россия", - заявила Хейли.