Тиллерсон: план встречи Трампа с лидером КНДР находится на ранних стадиях обсуждения

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. План будущей встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на ранних стадиях обсуждения. Об этом заявил в понедельник в Абудже (Нигерия) госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с нигерийским министром иностранных дел Джефри Оньеамой.

"Обсуждения плана встречи все еще находятся на ранней стадии, - отметил Тиллерсон. - И необходимо предпринять несколько шагов для того, чтобы была достигнута договоренность о месте встречи". "Я бы рекомендовал набраться терпения. Посмотрим, что произойдет", - предложил он.

Тиллерсон несколько раз подчеркнул, что соглашение о месте встречи не достигнуто. "Я не хочу, чтобы пресса начала спекулировать на этот счет. Очень важно, чтобы консультации по данному вопросу проходили между сторонами без лишнего шума", - заметил госсекретарь.

"Пока напрямую из Северной Кореи на нас не выходили, - продолжил он. - Хотя мы и ожидаем услышать что-то от них". Высказывания Тиллерсона приводит газета Politico.

Выступая перед журналистами в прошлый четверг у Белого дома, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил о согласии Трампа провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Тогда же Белый дом уточнил, что "место и дата будут определены позднее".

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. В минувший вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи указал, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.