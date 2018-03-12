Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. Это часть группы нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок", - сказал она в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента. - На основании точной идентификации этого химического вещества ведущими мировыми экспертами в оборонной, научной и технологической лаборатории в Портон-Дауне (близ Солсбери - прим. ТАСС), мы знаем, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор способна это делать".

"Правительство установило, что Россия с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем", - утверждала Мэй. По ее мнению, "существует только два правдоподобных объяснения" произошедшего с экс-полковником ГРУ: "Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки".

Мэй при этом назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

"Сегодня министр иностранных дел [Великобритании Борис Джонсон] вызвал российского посла и потребовал от него, чтобы Россия предоставила полный отчет и полное раскрытие программы [группы нервно-паралитических веществ] "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия, - заявила Мэй, - Он также попросил предоставить ответ до конца завтрашнего дня".

"В среду мы детально рассмотрим ответ со стороны России. Если не будет предоставлено вызывающего доверия ответа, мы заключим, что эти действия являются противозаконным использованием силы со стороны России в отношении Соединенного Королевства. Тогда я вернусь в эту Палату, чтобы определить целый набор мер, которые мы предпримем в ответ", - добавила Мэй.

Инцидент с экс-полковником ГРУ

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

В понедельник президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной ответственности Москвы за инцидент со Скрипалем посоветовал британцам самим разобраться с отравлением перед тем, как обсуждать произошедшее с Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что этот инцидент не является вопросом РФ и руководства России.