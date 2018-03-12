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WSJ: в США конгрессмены завершили опрос свидетелей в связи с разбирательством по России

Международная панорама
12 марта, 21:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, марта. /ТАСС

В рамках дела были опрошены более 50 человек, включая зятя и старшего советника американского лидера Джареда Кушнера

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Материал из 1 страницы
Старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф

Старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф

© AP Photo/J. Scott Applewhite

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США завершил сбор показаний, касающихся расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, члены комитета "теперь готовятся к написанию отчета, основанного на показаниях десятков свидетелей и тысяч документов". В общей сложности конгрессмены опросили более 50 человек. В их числе экс-менеджер избирательной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски, бывший главный стратег президентской администрации Стивен Бэннон, зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер, а также сын хозяина Белого дома Дональд Трамп - младший.

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В публикации отмечается, что республиканцы как в спецкомитете, так и в Палате представителей в целом полагают, что пришло время завершить указанное разбирательство. Планируется, что по его итогам республиканцы и демократы в спецкомитете представят совместный доклад, однако не исключено, что из-за противоречий между представителями партий это окажется невозможным.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет проводят ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Бэннон, Стивен
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