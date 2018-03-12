Саммит России, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Стамбуле 4 апреля

АНКАРА, 12 марта. /ТАСС/. Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию пройдет в Стамбуле 4 апреля. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции вице-премьер Турции Бекир Боздаг. Трансляцию его выступления вел телеканал Haberturk.

"Заседание [двустороннего российско-турецкого] Совета сотрудничества на высшем уровне пройдет 3 апреля, в нем также примет участие [президент РФ Владимир] Путин. Затем 4 апреля в Стамбуле пройдет саммит Турция - Россия - Иран по Сирии", - сказал он.

22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в данном процессе стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января, который собрал более 1,5 тысячи делегатов, представляющих все слои общества САР. Его участники приняли решение о создании конституционного совета, а также о формировании конституционной комиссии.