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Общегражданский форум в Приднестровье призвал проголосовать на выборах президента России

Международная панорама
12 марта, 21:42 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ ТИРАСПОЛЬ 12, марта. /ТАСС

Президент ПМР Вадим Красносельский ожидает высокую явку избирателей

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ТИРАСПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Общегражданский патриотический форум "В будущее вместе с Россией" собрал в понедельник на главной площади Тирасполя тысячи жителей провозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Они призвали проживающих в непризнанной республике 200 тыс. российских граждан принять участие в выборах президента России, сообщает агентство "Новости Приднестровья".

"Выборы президента РФ для нас - маленький референдум. Люди показывают свое отношение к России, к российской миротворческой миссии, к помощи, которую нам оказывает Россия. Сегодняшняя акция - тому подтверждение", - заявил собравшимся президент ПМР Вадим Красносельский.

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Он принял участие в митинге вместе с представителями парламента и правительства ПМР. Красносельский подчеркнул, что ожидает на предстоящих выборах более высокую явку, чем на выборах в Госдуму 2016 года, когда в непризнанной республике проголосовали почти 57 тыс. избирателей.

На прошлой неделе в Приднестровье объявили о готовности к предстоящим выборам президента России. Как ожидается, на 24 участках для голосования будут работать свыше 700 человек, которым будут помогать командированные сотрудники центрального аппарата МИД РФ.

Красносельский обязал власти оказать российским дипломатам всемерное содействие в организации выборов. В их распоряжение предоставлены участковые избирательные комиссии, помещения, транспорт, оборудование. МВД и Министерство государственной безопасности самопровозглашенной республики обязали обеспечить в ходе голосования общественный порядок.

На предстоящих выборах откроют на два участка больше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году. Для проживающих в регионе российских граждан будет организован транспорт, который будет доставлять избирателей на участки. Также будут работать выездные избирательные комиссии.

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