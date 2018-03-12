СМИ: Турция направила Германии ноту протеста из-за поджога мечети в Берлине

ТАСС, 12 марта. Власти Турции направили ноту протеста правительству Германии в связи с поджогом здания мечети и турецкого культурного центра в Берлине.

Об этом сообщает в понедельник турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на вице-премьера Турции Бекира Боздага.

"Мы призываем правительство Германии внимательнее относиться к безопасности турецких граждан", - сказал политик. Он потребовал привлечь преступников к ответственности.

Инцидент произошел в ночь на 11 марта в районе Райниккендорф на севере германской столицы. В полиции предполагают, что преступление было политически мотивированным. По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, организация "Турецко-исламского союза за религиозные связи", к которой относился культурный центр, имеет сеть из около 900 отделений по всей Германии и связана с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Следователи считают, что атаку могли совершить правые экстремисты или несогласные с политикой Анкары представители курдской диаспоры. Не исключается и конфликт внутри самой турецкой общины.