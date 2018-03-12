Суд Харькова приговорил к лишению свободы троих обвиняемых в совершении терактов

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Харькова приговорил к 6 и 11 годам лишения свободы троих обвиняемых в совершении террористических актов в Харьковской области в 2014-2015 годах. Об этом сообщил в понедельник спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Двум обвиняемым - 36 и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а 28-летнему мужчине, который признал свою вину и раскаялся, - шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества", - написал Лысенко в Facebook.

По его словам, обвиняемые совершили серию терактов в период с сентября 2014 году по март 2015 года. Среди них - обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова, террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино", "Шебелинка" и "Новожаново", обстрел офиса частного юридического учреждения и ООО "Харьковрегионгаз". Кроме того, им инкриминировали покушение на теракт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Однако, тогда не сработал ни один из двух РПГ-22, из которых злоумышленники пытались осуществить выстрелы.