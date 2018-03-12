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СМИ: турецкие войска заняли аэродром и тренировочную базу курдов под Африном

Международная панорама
12 марта, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По информации газеты Asharq Al-Awsat, эти объекты служили центрами по подготовке бойцов "Сил народной самообороны"

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ТАСС 12 марта. Турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии (ССА) установили в понедельник контроль над военно-тренировочной базой курдов к северо-востоку от города Африн (65 км от Алеппо). Об этом сообщила общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

По ее сведениям, турецкие военные заняли также военный аэродром в Бабилите. Оба этих объекта служили центрами по подготовке бойцов "Сил народной самообороны" (СНС), которые составляют костяк вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии". До начала 20 января операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии там находились американские инструктора.

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По информации издания, турецкие войска и боевики ССА сейчас полностью блокировали Африн. Окруженные отряды СНС, однако, отказались капитулировать и ответили отказом на предложение посредников покинуть этот административный центр, переместившись в курдские районы к северу от Алеппо. "Мы сирийцы и защищаем свою землю, для нас неприемлемо передать Африн под контроль террористических банд, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), которые воюют на стороне Турции", - заявил изданию представитель СНС Нури Махмуд.

Как сообщило в понедельник агентство Firat, отряды курдов продолжают держать оборону и наносят удары по противнику. По его данным, за сутки в результате вылазок бойцы СНС убили 125 турецких солдат и боевиков ССА.

После того как Анкара в марте объявила о переходе ко второй фазе операции "Оливковая ветвь" против курдских бойцов, интенсивность военных действий в Африне резко возросла. По сведениям Фират, жертвами турецких обстрелов и бомбардировок стали 222 человека. Отряды СНС потеряли 283 бойцов.

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