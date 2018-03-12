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США рассчитывают, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится

Международная панорама
12 марта, 22:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс выразила надежду на то, что Пхеньян будет придерживаться своих обещаний

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ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на то, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится и что Пхеньян выполнит свои обещания. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы рассчитываем, что она произойдет - предложение было сделано, и мы его приняли. Северная Корея сделала некоторые обещания, и мы надеемся, что они будут придерживаться этих обещаний", - сказала она.

Выступая перед журналистами 8 марта у Белого дома, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил о согласии Трампа провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Тогда же Белый дом уточнил, что "место и дата будут определены позднее".

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и встретились там с Ким Чен Ыном. На прошлой неделе Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи указал, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала приостановить во время диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

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Персоны
Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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