Белый дом считает отравление Скрипаля "беспределом"

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают "беспределом" отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако не берутся утверждать, кто за этим стоит, и поддерживают Великобританию в проведении расследования и прояснения обстоятельств случившегося. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

По ее словам, Вашингтон "внимательно следит за ситуацией и воспринимает ее очень серьезно". "Применение настолько летального нервно-паралитического вещества против подданных Великобритании на британской территории - это беспредел. Атака была безответственной, бездумной и дискриминационной. Мы решительно осуждаем это, а также сочувствуем пострадавшим и их семьям", - сказала она.

"Они [британцы] по-прежнему работают над подробностями [нападения]. Мы продолжим работать с Великобританией, мы поддерживаем то, что она делает. Мы готовы оказать им содействие", - добавила Сандерс, отвечая на вопрос о причастности России к инциденту со Скрипалем.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента, заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".