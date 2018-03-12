WSJ: США сократили число операций, выполняемых с турецкой авиабазы Инджирлик

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. США резко сократили число боевых операций, которые выполнялись с турецкой авиабазы Инджирлик и рассматривают возможность сокращения численности размещенного там на постоянной основе персонала. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, которые отметили, что причина произошедшего - в напряженных отношениях между двумя странами.

В январе, по данным газеты, с базы Инджирлик в Афганистан была перебазирована эскадрилья штурмовиков А-10. Постепенно снижается число семей американских военнослужащих, находящихся на территории базы. Сейчас в Инджирлике базируются американские истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также самолеты-заправщики. По словам американского военного представителя, вопрос о сокращении масштабов использования турецкой авиабазы "рассматривается уже некоторое время".

Напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона связана с тем, что Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение этим формированиям. Она ассоциирует их с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к разряду террористических организаций, и утверждает, что полученное СНС американское оружие может быть направлено против Турции.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции против формирований СНС и партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой США.