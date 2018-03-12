Грузия изучит заявление МИД РФ по российско-грузинским отношениям

ТБИЛИСИ, 12 марта. /ТАСС/. Грузия даст ответ на заявление МИД РФ по российско-грузинским отношениям 13 марта, после его тщательного изучения. Об этом заявил в понедельник журналистам в Тбилиси специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе.

12 марта в МИД РФ заявили, что Россия приветствует заявление главы правительства Грузии Георгия Квирикашвили о готовности к нормализации двусторонних отношений. 9 марта Квирикашвили заявил, что Тбилиси и Москва должны предпринять совместные шаги с целью преодоления сложностей в двусторонних отношениях.

"Все те (лица и ведомства - прим ТАСС), кого касается заявление МИД РФ, внимательно и спокойно изучат этот документ, - сказал Абашидзе. - Нам нужно все тщательно изучить и обдумать, нет необходимости именно сегодня делать комментарии на заявление МИД РФ, думаю, что во вторник мы изложим свою позицию".

Разрыв дипотношений Грузии с Россией

2 сентября 2008 года в Тбилиси заявили о разрыве дипломатических отношений с Москвой "в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона". Тогда МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с РФ. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии функционирует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии действует секция интересов Грузии, укомплектованная грузинским персоналом.

В ноябре 2012 года занимавший в то время должность главы грузинского правительства Бидзина Иванишвили ввел пост специального представителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ и назначил на него экс-посла Грузии в РФ Зураба Абашидзе. В декабре того же года в пригороде Женевы состоялась его первая встреча с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным, а с 2013 года они проводят переговоры в Праге (три-четыре раза в год). Последние консультации прошли 31 января текущего года. На этих встречах обсуждаются вопросы сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта и культуры.