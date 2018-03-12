Белый дом: КНДР предложила провести встречу на высшем уровне из-за кампании давления США

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты убеждены, что их так называемая кампания максимального давления на Пхеньян работает и что именно из-за нее КНДР отреагировала и решила провести переговоры на высшем уровне. Такое мнение выразила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы знаем, что кампания максимального давления работает, мы знаем, что они [Пхеньян] отреагировали из-за этого. Они передали это послание [о готовности проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына] нам через южнокорейцев, и мы его приняли на условиях того, что они выполнят сделанные ими обещания. Мы намерены двигаться вперед в этом процессе", - сказала она.

На вопрос, почему Вашингтон решил, что КНДР станет отказываться от своего ядерного арсенала, Сандерс вновь заявила, что это является демонстрацией "эффективности кампании максимального давления". "Это одна из причин, по которой мы не отказываемся от усилий по реализации кампании максимального давления, мы ее продолжим", - заверила пресс-секретарь Белого дома.

Выступая перед журналистами 8 марта у Белого дома, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил о согласии Трампа провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Тогда же Белый дом уточнил, что "место и дата будут определены позднее".

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и встретились там с Ким Чен Ыном. На прошлой неделе Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи указал, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала приостановить во время диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.