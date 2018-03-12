Лондон заявил о причастности Москвы к делу Скрипаля

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в понедельник, что Россия с высокой долей вероятности причастна к отравлению в Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Несмотря на эту модальность, версии у Лондона по сути всего две. Одна из них заключается в том, что Скрипаль, осужденный за измену родине, позже обмененный на российских разведчиков и нашедший убежище в Англии, был отравлен в результате прямых действий российского государства. Согласно другой, это случилось от попадания яда в чужие руки из-за потери контроля за ним со стороны опять же Москвы.

Мэй потребовала от России в срочном порядке дать разъяснения. Сделать это предстоит послу РФ в Великобритании Александру Яковенко, который вызван в британский МИД. Времени у него будет немного, лишь до конца вторника.

Если объяснения не удовлетворят Лондон, события в Солсбери будут считаться противозаконным использованием силы со стороны России в отношении Соединенного Королевства. Уже в среду британское правительство может рассмотреть меры даже более жесткие чем те, что были приняты в ответ на отравление в Лондоне в 2006 году экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Обоснования Мэй

"Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. Это часть группы нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок", - сказала Мэй, выступая в Палате общин. Заявление было сделано после того, как премьер провела заседание Совета по национальной безопасности, на котором члены правительства получили самую последнюю информацию о ведущемся более недели расследовании.

"На основании точной идентификации этого химического вещества ведущими мировыми экспертами в оборонной, научной и технологической лаборатории в Портон-Дауне (близ Солсбери - прим. ТАСС) мы знаем, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор способна это делать. На основании российского послужного списка осуществления убийств, поддержанных государством, и нашей оценки, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков в качестве законных мишеней для убийства, правительство установило, что Россия с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем", - заявила Мэй.

По ее мнению, "существует только два правдоподобных объяснения" произошедшего с экс-полковником ГРУ. "Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки", - считает премьер.

Она назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

Посол вызван в МИД

Ответы на поднятые Мэй вопросы должен дать российский посол Яковенко. "Сегодня министр иностранных дел [Великобритании Борис Джонсон] вызвал российского посла и потребовал от него, чтобы Россия предоставила полный отчет и полное раскрытие программы [группы нервно-паралитических веществ] "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия, - сказала Мэй. - Он также попросил предоставить ответ до конца завтрашнего дня".

"В среду мы детально рассмотрим ответ со стороны России. Если не будет предоставлено вызывающего доверия ответа, мы заключим, что эти действия являются противозаконным использованием силы со стороны России в отношении Соединенного Королевства. Тогда я вернусь в эту Палату, чтобы определить целый набор мер, которые мы предпримем в ответ", - добавила Мэй.

Санкции

Говоря про ограничительные меры, которые могут быть применены в отношении России, Мэй провела параллели с ответом Великобритании на отравление Литвиненко, получившего убежище в Великобритании и скончавшегося в лондонской больнице 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры.

В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко заявлено о причастности к его гибели РФ, россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию дела Литвиненко имеют политическую подоплеку.

"После смерти господина Литвиненко мы выслали российских дипломатов, приостановили сотрудничество в области безопасности, разорвали двусторонние планы по визам, заморозили активы подозреваемых лиц и включили их в международные экстрадиционные списки, - напомнила Мэй в понедельник. - И эти меры остаются в силе. Мы возглавили работу по обеспечению введения жестких санкций против российской экономики. Мы должны сейчас быть готовы к тому, чтобы применить куда более широкие меры".

"Список Магнитского"

Затронула Мэй и тему возможного ужесточения санкционного режима в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Как информировала в воскресенье газета The Sunday Telegraph, британское правительство подготавливает свою версию так называемого акта Магнитского, который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. Готовящиеся ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в санкционном списке людей. В нем, как говорится в статье, насчитывается 49 фамилий.

Подготовка к введению данной меры, основным инициатором которого выступают политики из оппозиционной Лейбористкой партии и ряд консерваторов, велась еще до инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ. События в Солсбери, по информации издания, ускорили этот процесс

"У нас уже есть некоторые полномочия, которые были предложены в отношении "закона Магнитского". Но мы уже ведем переговоры со всеми партиями о той поправке, которая была внесена. Мы будем работать с другими [политическими силами], чтобы обеспечить достижение максимально возможного консенсуса на этапе представления доклада", - сказал Мэй в понедельник.

Реакция России

Комментируя высказывания Мэй в стенах парламента, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу", заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Захарова призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. "Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - заключила Захарова.

Еще ранее президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной ответственности Москвы за инцидент со Скрипалем посоветовал британцам разобраться с отравлением на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что этот инцидент не является вопросом РФ и тем более руководства России.

Инцидент в Солсбери

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.