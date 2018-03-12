Лидер французских "Республиканцев" отверг возможность альянса с обновленным "Нацфронтом"

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Французская правоцентристская партия "Республиканцы" исключает возможность каких-либо политических альянсов с "Национальным фронтом" Марин Ле Пен, которая ранее объявила о предстоящей смене названия своего движения и его стремлении к союзам с идеологически близкими партиями для прихода к власти во Франции. Об этом в понедельник заявил председатель "Республиканцев" Лоран Вокье.

"До тех пор пока я буду заниматься нашей политической семьей, никогда не будет альянса с Марин Ле Пен", - заявил политик, отвечая на вопросы читателей на своей странице в Facebook.

По словам Вокье, идеологическая платформа партии Марин Ле Пен по-прежнему чужда "Республиканцам", а сама лидер "Нацфронта" не представляется ему убедительной фигурой. "Я не понимаю, что могут принести предложения, которые иногда озвучивает Марин Ле Пен, и ее видение нашей страны. А самое главное, я думаю, что французы осознали в момент дебатов перед вторым туром президентских выборов, что она не на высоте и что каждый раз, когда они опускали в урны бюллетени за Марин Ле Пен, на выходе они получали политику, которая была совершенно противоположна их ожиданиям", - считает лидер правоцентристов.

Как подчеркнул политик, остающиеся в оппозиции после поражения на президентских и парламентских выборах "Республиканцы", которых ранее возглавлял экс-президент Франции Николя Саркози, продолжат идти своим путем, "опираясь на собственные ценности". Основными темами политической программы партии, добавил он, будет ограничение иммиграции, борьба с преступностью, сокращение госрасходов и повышение уровня жизни во Франции. "В альянсы с депутатами от "Национального фронта" мы вступать не будем", - указал Вокье.

С 10 по 11 марта в городе Лилле на севере Франции проходил большой съезд "Национального фронта", на котором Ле Пен на три года была переизбрана председателем партии. Выступая перед однопартийцами, она предложила отказаться от исторического названия "Национальный фронт", переименовав движение в "Национальное объединение".

По ее мнению, прежнее наименование "в конечном счете стало отпугивать избирателей". Новое же название, убеждена Ле Пен, ознаменует переход "Нацфронта" в новый этап своей истории, во время которого он "станет во Франции правящей партией". При этом политик признала, что "победить без заключения политических альянсов будет сложно", в связи с чем, заверила Ле Пен, обновленный "Нацфронт", связей с которым ранее избегали все крупные политические силы Франции, в обозримом будущем должен стать активным участником парламентских блоков и коалиций.