Помощник президента Южной Кореи посетит РФ и расскажет о встрече с Ким Чен Ыном

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён во вторник прибудет в Москву с двухдневным рабочим визитом. Ожидается, что в российской столице советник южнокорейского лидера проведет ряд встреч, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В начале прошлой недели южнокорейская делегация, в состав которой вошли Чон Ый Ён и директор Национальной разведывательной службы Со Хун, посетила Пхеньян, где была принята лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам визита стороны договорились провести межкорейский саммит в конце апреля.

Планируется, что на переговорах в Москве помощник президента Республики Корея информирует российскую сторону о подробностях поездки в Пхеньян и встречи с Ким Чен Ыном.

Одна неделя, четыре страны

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

О готовности информировать Москву, Вашингтон, Токио и Пекин об итогах переговоров с лидером КНДР представители Сеула сообщили сразу по возвращении из Пхеньяна. РФ, США, Япония, Китай вместе с КНДР и Республикой Корея являются участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, которые были приостановлены по инициативе Пхеньяна десять лет назад.

За прошедшую неделю Чон Ый Ён посетил Соединенные Штаты и Китай. 8 марта в Вашингтоне советник президента Южной Кореи передал американскому лидеру Дональду Трампу устное послание от Ким Чен Ына с предложением о встрече. По итогам встречи южнокорейский представитель заявил о готовности президента США начать диалог с лидером КНДР, который обещал заморозить на время дискуссии ракетно-ядерные испытания.

Однако точные даты проведения такой встречи пока не известны. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить".

В понедельник в Пекине состоялась встреча начальника Управления национальной безопасности Республики Корея с председателем КНР Си Цзиньпином. Как американская, так и китайская сторона дали высокую оценку усилиям Сеула по северокорейскому урегулированию.

Кроме того, когда Чон Ый Ён будет находиться в Москве, Со Хун посетит Токио, где, как ожидается, будет принята премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Встречи, которым быть

Как в понедельник сообщил ТАСС источник в российском дипведомстве, в ходе визита в Москву помощник президента Южной Кореи встретится с Лавровым. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин не сможет принять Чон Ый Ёна из-за приближающихся выборов. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, рабочий график президента достаточно загружен. "Эта неделя предвыборная, ряд региональных поездок предусмотрен, поэтому пока такой встречи в программе президента нет на этой неделе", - пояснил он журналистам.

Москва сразу же приветствовала итоги визита южнокорейской делегации в Пхеньян и в отличие от Соединенных Штатов не стала призывать к продолжению санкционного давления на КНДР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое развитие событий в межкорейском диалоге "позитивной тенденцией" и выразила надежду на то, что достигнутые между Севером и Югом договоренности начнут "воплощаться в практических шагах, которые направлены на дальнейшее снижение напряженности вокруг Корейского полуострова, в том числе будут способствовать началу прямого американо-корейского диалога".

"Призываем все вовлеченные стороны поддержать данный процесс, - подчеркнула дипломат. - Конечным результатом коллективных усилий на этом направлении должно стать комплексное урегулирование ситуации в указанном субрегионе и создание в Северо-Восточной Азии прочного механизма мира и безопасности".

В интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил о готовности РФ при соответствующем обращении предоставить площадку для диалога Пхеньяна и Сеула.