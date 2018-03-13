Глава МИД Турции начинает визит в Россию

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начинает во вторник визит в Россию, после завершения которого он отправится в Казахстан на встречу глав МИД астанинского формата по Сирии.

"В ходе визита он [Чавушоглу] обсудит подготовку к заседанию Совета сотрудничества на высшем уровне, а также примет участие в туристической выставке (Московская международная выставка MITT - прим. ТАСС)", - сообщил ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Турции Хами Аксой.

Главным пунктом программы Чавушоглу в Москве станут переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в среду, 14 марта. По словам директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, "в ходе предстоящих переговоров [планируется] сверить позиции по ключевым вопросам двусторонней повестки дня, проанализировать выполнение договоренностей, достигнутых между президентами РФ и Турции", а также рассмотреть реализацию проектов АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".

Важнейшим вопросом, очевидно, станет ситуация в Сирии. На севере страны турецкие войска продолжают боевые действия против курдских формирований в районе Африна. Острая ситуация сохраняется в Восточной Гуте, где сирийские военные ведут боевые действия против террористов в перерывах между ежедневными гуманитарными паузами, установленными с 27 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина и действующими с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени.

16 марта работа по Сирии продолжится уже с участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Астане. Министры обсудят координацию усилий стран - гарантов астанинского процесса по содействию урегулированию в арабской стране. Министерской встрече будут предшествовать заседание совместной рабочей группы и первое заседание рабочей группы по освобождению задержанных, заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.