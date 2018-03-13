Рауля Кастро вновь избрали депутатом кубинского парламента

ГАВАНА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро вновь избран депутатом Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) по итогам состоявшихся 11 марта выборов. Как сообщила на пресс-конференции в понедельник председатель Национальной избирательной комиссии Алина Бальсейро, все включенные в списки кандидаты стали депутатами, набрав достаточное для этого количество голосов.

"Все 605 кандидатов были избраны депутатами, и таким образом был сформирован новый состав парламента", - указала Бальсейро.

86-летний Рауль Кастро был включен в списки кандидатов в депутаты парламента от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба. В новый состав Национальной ассамблеи войдет и 57-летний первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Мигель Диас-Канель, считающийся наиболее вероятным преемником Кастро на посту главы государства.

Депутатскими мандатами заручились и многие другие известные государственные деятели, в том числе заместители председателя Госсовета Хосе Рамон Мачадо Вентура и Рамиро Вальдес Менендес, заместитель председателя Совета министров и министр экономики и планирования Рикардо Кабрисас Руис, глава МИД Бруно Родригес, нынешний председатель Национальной ассамблеи Эстебан Ласо.

Кроме того, депутатом вновь станет дочь кубинского лидера Мариэла Кастро. Она является директором Национального центра сексуального воспитания и известна своей активной деятельностью по защите прав сексуальных меньшинств на Кубе.

Высокая явка

По словам Бальсейро, выборы традиционно прошли при высокой явке: по предварительным данным, в них приняли участие почти 7,4 млн человек - 82,9% избирателей. Для участия в голосовании были зарегистрированы 8,9 млн жителей островного государства, достигших 16 лет. Население карибской страны составляет 11,2 млн человек.

Разрешалось голосовать за одного, нескольких или сразу за всех кандидатов, включенных в избирательные бюллетени. Как сообщила председатель Национальной избирательной комиссии, 80,4% избирателей проголосовали блоком за всех кандидатов.

По итогам выборов кубинский парламент обновился более чем наполовину. 53% депутатов новой Национальной ассамблеи составляют женщины.

Все кандидаты стали депутатами

Население острова избирало в воскресенье 605 депутатов Национальной ассамблеи, а также более 1,2 тысячи делегатов местных ассамблей народной власти. Согласно конституции, состав парламента и органов самоуправления всех 15 провинций обновляется раз в пять лет.

Каких-либо сюрпризов от нынешнего народного волеизъявления на Кубе никто не ждал, поскольку на каждый из депутатских мандатов претендовал один человек. Таким образом, парламентские выборы на Кубе являются своего рода плебисцитом, позволяющим выявить степень поддержки социалистического курса, который проводит руководство страны. Единственной официальной политической организацией в карибской республике является Коммунистическая партия Кубы, которой, согласно основному закону, принадлежит роль "высшей руководящей силы" общества и государства.

Из числа депутатов изберут преемника Кастро

Первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля 2018 года. На нем депутаты изберут из своих рядов 31 члена Госсовета - высшего органа исполнительной власти, который берет на себя и законодательные функции в перерывах между заседаниями Национальной ассамблеи. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя - главу государства и правительства.

Рауль Кастро больше не собирается претендовать на высшую государственную должность. Однако, как ожидается, до 2021 года он останется во главе Компартии Кубы.