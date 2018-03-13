Трамп продлил санкции против Ирана, не связанные с ядерной программой

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год санкции против Ирана, введенные в связи с разработкой баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека. Текст соответствующего заявления распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.

Глава государства напомнил, что в июле 2015 года Иран достиг договоренности с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) - соглашению, призванному гарантировать мирный характер ядерной программы Тегерана. Согласно тексту, республика должна ограничить обогащение урана и полностью отказаться от производства ядерного оружия. 16 января 2016 года Соединенные Штаты сняли с Ирана санкции, введенные из-за этих разработок. "И хотя эти меры представляют собой существенное изменение нашей санкционной политики, всеобъемлющие не связанные с ядерным оружием санкции в отношении Ирана остаются в силе", - отметил Трамп.

"Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - указал американский лидер. По этой причине так называемое национальное чрезвычайное положение - санкционный режим - продлевается на один год. В противном случае срок действия санкций истек бы 15 марта. Соответствующее письмо от имени Трампа было также направлено руководству Конгресса.

Сам президент при этом в начале года заявил, что продлевает заморозку "ядерных санкций" против Ирана в последний раз. 13 октября 2017 года Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Трамп отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в СВПД.