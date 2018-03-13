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Суд Одессы оставил россиянина Мефедова под стражей на два месяца по делу 2 мая

Международная панорама
13 марта, 1:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, марта. /ТАСС

Адвокат подсудимого настаивал на избрании более мягкой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

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КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Киевский районный суд Одессы продлил еще на два месяца арест фигуранту дела 2 мая, гражданину РФ Евгению Мефедову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На подготовительном заседании прокурор ходатайствовал об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, ссылаясь на то, что Мефедов является гражданином другого государства и может скрываться от суда. Со своей стороны адвокат подсудимого настаивал на избрании более мягкой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако суд сообщил, что Мефедов обвиняется в совершении преступлений, по которым, согласно требованиям закона, предусмотрена возможность единственной меры пресечения - содержание под стражей.

18 сентября 2017 года Мефедов вместе с группой из двух десятков одесских "антимайдановцев" был оправдан по делу об организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Однако Мефедова сразу же задержали повторно по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 ("Осуществление публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного конституцией Украины") УК Украины.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. Люди, заблокированные в Доме профсоюзов, пытались спастись и выпрыгивали из окон с разных этажей. При этом радикалы продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью.

В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". В их числе - россияне Евгений Мефедов и Максим Сакауов.

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