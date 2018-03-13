Жан-Мари Ле Пен назвал бесполезной глупостью предложение переименовать "Нацфронт"

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Отказ от исторического названия партии "Национальный фронт", предложенный ее лидером Марин Ле Пен, станет бесполезным и глупым шагом. Такое мнение высказал в понедельник вечером в эфире телеканала BFM основатель и многолетний глава "Нацфронта", отец нынешнего председателя партии Жан-Мари Ле Пен.

Напомнив, что на парламентских выборах в 1986 году его партия прошла в парламент по списку "Национальный фронт - Национальное объединение" и добилась максимального в своей истории успеха, основатель движения подчеркнул, что сам "Нацфронт" при этом никогда не отказывался от своего названия. "Это была предвыборная формула, которая использовалась на парламентских выборах. Но "Национальный фронт" оставался "Национальным фронтом", а тот факт, что сейчас "Нацфронт" заставляют изменить имя, - это одновременно глупо, бесполезно и возмутительно", - сказал 89-летний политик.

Как подчеркнул Ле Пен, партия, которую сейчас возглавляет его дочь, имеет особую историю и не заслуживает такого подхода к своему наследию. "Национальный фронт" - это не просто политическая организация. Это человеческая организация, обладающая душой, имеющая определенное прошлое, прошедшая через множество испытаний и нападок, так что она заслуживает уважения, а не такого легкомысленного обращения", - полагает он.

С 10 по 11 марта в городе Лилле на севере Франции проходил большой съезд "Нацфронта", на котором Марин Ле Пен на три года была переизбрана председателем партии. Выступая перед однопартийцами, она предложила отказаться от исторического названия "Национальный фронт", переименовав движение в "Национальное объединение".

По ее мнению, прежнее наименование "в конечном счете стало отпугивать избирателей". Новое же название, убеждена Ле Пен, ознаменует переход "Нацфронта" в новый этап своей истории, во время которого он "станет во Франции правящей партией". При этом политик признала, что "победить без заключения политических альянсов будет сложно", в связи с чем, заверила Ле Пен, обновленный "Нацфронт", связей с которым ранее избегали все крупные политические силы Франции, в обозримом будущем должен стать активным участником парламентских блоков и коалиций.

Жан-Мари Ле Пен создал "Национальный фронт" в 1972 году и бессменно руководил партией до 2011 года, когда он уступил лидерство своей дочери Марин Ле Пен, сохранив за собой должность почетного председателя. Позднее между ними возникли непреодолимые разногласия относительно курса "Нацфронта", в результате чего в 2015 году Ле Пен был исключен из рядов партии, хотя и сохранял номинально пост почетного председателя, упраздненный лишь на последнем съезде.