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Палата представителей США не нашла свидетельств сговора кампании Трампа с Россией

Международная панорама
13 марта, 1:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, марта. /ТАСС

Конгрессмен Майкл Конуэй отметил, что Россия "принимала активные меры" для вмешательства в выборы в 2016 году, но не ради поддержки Трампа

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© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Члены спецкомитета Палаты представителей Конгресса США не нашли доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа и Россией в период предвыборной гонки в 2016 году. Об этом говорится в подготовленном ими предварительном докладе по итогам расследования дела о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы. Заявление на этот счет распространил в понедельник сам комитет.

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"Мы не нашли никаких доказательств сговора или координации действий между кампанией Трампа и россиянами", - отмечается в документе. Тем не менее, как заявил конгрессмен Майкл Конуэй (республиканец от штата Техас), который возглавляет это расследование в спецкомитете, законодатели пришли к выводу, что Россия "принимала активные меры" для вмешательства в выборы в 2016 году, но не ради поддержки Трампа. "Да, русские пытались вмешаться в наш избирательный процесс. Да, они проводили кибератаки", - утверждал законодатель.

Ранее стало известно, что спецкомитет по разведке завершил сбор показаний свидетелей - в общей сложности порядка 50 человек. В их числе экс-менеджер избирательной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски, бывший главный стратег администрации Стивен Бэннон, зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер, а также Дональд Трамп - младший.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет проводят ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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