Тиллерсон: США уверены в причастности РФ к отравлению Скрипаля

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. США абсолютно уверены в проводимом властями Великобритании расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и версии Лондона о возможной причастности к отравлению России. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона.

"Мы абсолютно уверены в расследовании Великобритании и ее оценках о возможной ответственности России за атаку с применением нервно-паралитического вещества, которая произошла в Солсбери на прошлой неделе (4 марта - прим. ТАСС)", - сказал госсекретарь, добавив, что ему неизвестно, причастно ли к этому российское правительство. Он отметил, что на протяжении этого времени американские должностные лица находились в контакте со своими британскими коллегами. Сам Тиллерсон провел телефонный разговор с министром иностранных дел островного государства Борисом Джонсоном.

"Такому нападению, попытке убийства частного лица на земле суверенного государства, никогда не может быть оправдания. И мы возмущены тем, что Россия, как предполагается, вновь совершает такие действия. Начиная с Украины и Сирии, и теперь в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой нестабильности в мире, открыто пренебрегая суверенитетом других стран и жизнью своих граждан", - считает госсекретарь.

По утверждению Тиллерсона, вещество, которым был отравлен Скрипаль, "очевидно пришло из России". Он также предупредил, что это нападение "повлечет за собой ответную реакцию", и те, кто совершил и заказал это преступление, должны столкнуться с "серьезными последствиями". "Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные шаги", - резюмировал он.

Глава Госдепартамента отметил, что он испытывает "чрезвычайное беспокойство" в связи с Россией. "Мы потратили много времени в прошлом году, вложив множество усилий в совместную работу, в разрешение проблем и устранение разногласий. И, честно говоря, спустя год далеко мы не продвинулись. Вместо этого с их стороны мы наблюдаем разворот к большей агрессивности", - утверждал Тиллерсон.

"Цирковое шоу"

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента, сообщила, что РФ может быть причастна к инциденту с экс-полковником ГРУ и его дочерью Юлией. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, который производится в России. Также премьер назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Мэй, назвала заявления Лондона "цирковым шоу", отметив, что Великобритания приступила к очередной информационно-политической кампании, которая основана на провокации. Захарова призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного и многих других, кто умер на территории Великобритании при загадочных обстоятельствах.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом неизвестного происхождения. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.