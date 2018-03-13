Генсек НАТО выразил обеспокоенность в связи с отравлением Скрипаля

ТАСС, 13 марта. Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта вызывает большое беспокойство у стран НАТО. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Соединенное Королевство - крайне важный партнер. Эта ситуация вызывает большое беспокойство у НАТО", - цитирует Столтенберга Agence France-Presse.

Генсек отметил, что в настоящий момент представители организации ведут переговоры с британскими властями по данному вопросу.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.