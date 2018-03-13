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Хейли заявила, что от встречи Трампа и Ким Чен Ына выиграет весь мир

Международная панорама
13 марта, 3:48 UTC+3 ООН ООН 13, марта. /ТАСС

Постпред США при ООН подчеркнула, что такая историческая встреча была бы невозможна без участия международного сообщества в кампании по оказанию давления на Пхеньян

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Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли

© AP Photo/Luis Soto

ООН, 13 марта. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будет историческим событием, от которого выиграет весь мир. С соответствующем заявлением выступила в понедельник постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

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"Объявление о встрече между президентом Трампом и северокорейским лидером Кимом - это историческая возможность, которая имеет огромный потенциал для мира. Хотя мы не можем сказать, является ли предложение Кима [о встрече с Трампом] искренним, мы можем сказать, что эта историческая встреча была бы невозможна без участия международного сообщества в кампании по оказанию максимального давления [на Пхеньян], начатой администрацией Трампа, и решимости привлечь Северную Корею к ответственности путем принятия в 2017 году трех сильных резолюций с санкциями", - говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США.

8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён сообщил журналистам в Вашингтоне о согласии Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая. Тогда же Белый дом уточнил, что место и дата встречи будут определены позднее.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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