Guardian: Лондон в связи с делом Скрипаля может начать высылку российских дипломатов

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Серия односторонних антироссийских мер, которые власти Великобритании могут предпринять в связи с отравлением в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может начаться с высылки из Соединенного Королевства российских дипломатов, в том числе посла РФ. Об этом сообщили в понедельник несколько ведущих британских газет, в частности лейбористская The Guardian.

По версии издания, Лондон может и заморозить активы связанных, как считают британские власти, с Кремлем российских олигархов, а также российских чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые в Великобритании они приобрели имущество. Не исключает газета и то, что более жесткие меры будут предприняты по отношению к россиянам, обвиняемым Лондоном в нарушении прав человека. СМИ также считают, что британские официальные лица могут отказаться от поездок в РФ на предстоящий летом чемпионат мира по футболу.

По мнению The Guardian, перед канцелярией премьера открывается целый спектр антироссийских возможностей, в том числе объявление РФ спонсором терроризма. Например, в США присвоение такого статуса предусматривает прекращение экспорта вооружений, запрет на экономическую помощь и выдачу виз, указывает издание. Газета также считает, что Лондон может рекомендовать отключить российские банки от международной межбанковской системы электронных платежей SWIFT.

Возможные действия по линии НАТО

The Guardian не исключает, что Лондон может использовать запланированный на лето саммит стран Западных Балкан с целью оказания поддержки политическим силам региона для "борьбы с российским влиянием". Кроме того, Великобритания может начать добиваться в НАТО усиления военного присутствия альянса в Прибалтике и активнее поддерживать вступление Украины в Организацию Североатлантического договора.

Газета Financial Times не исключает, что Лондон может прибегнуть также к 4-й статье Североатлантического договора, в соответствии с которой любая страна НАТО может созвать встречу членов альянса для проведения консультаций, если она считает, что существует угроза ее территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

"Цирковое шоу"

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента, заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно- паралитическим веществом такого типа, который производится в России. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу", заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Захарова призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле.

Мэй также сообщила, что из-за инцидента со Скрипалем в британский МИД вызван посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной ответственности Москвы за инцидент со Скрипалем посоветовал британцам разобраться с отравлением на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что этот инцидент не является вопросом РФ и тем более руководства России.