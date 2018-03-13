Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США и Нигерия договорились расширить сотрудничество в борьбе с террором

Международная панорама
13 марта, 5:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, марта. /ТАСС

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил роль Нигерии в борьбе с боевиками "Боко харам" и последователями террористической группировки "Исламское государство" в Западной Африке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. США и Нигерия расширят сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Как сообщила журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, договоренность об этом была достигнута в понедельник во время встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и нигерийского президента Мухаммаду Бухари.

Встреча состоялась в Абудже в рамках африканского турне Тиллерсона, который отметил роль Нигерии в борьбе с боевиками "Боко харам" и последователями террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Западной Африке. "Госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с недавними нападениями и похищениями, он согласился расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом, чтобы ослабить угрозы для интересов США и Нигерии", - отметила Науэрт.

Госсекретарь и глава государства обсудили также экономику страны, расширение торговли и увеличение объема инвестиций. Тиллерсон со своей стороны также призвал к проведению экономических и политических реформ, добавила представитель Госдепартамента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Бухари, Мухаммаду
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Нигерия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
2
Биография Олега Табакова
3
Умер Олег Табаков
4
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
5
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама