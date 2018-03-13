США и Нигерия договорились расширить сотрудничество в борьбе с террором

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. США и Нигерия расширят сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Как сообщила журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, договоренность об этом была достигнута в понедельник во время встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и нигерийского президента Мухаммаду Бухари.

Встреча состоялась в Абудже в рамках африканского турне Тиллерсона, который отметил роль Нигерии в борьбе с боевиками "Боко харам" и последователями террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Западной Африке. "Госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с недавними нападениями и похищениями, он согласился расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом, чтобы ослабить угрозы для интересов США и Нигерии", - отметила Науэрт.

Госсекретарь и глава государства обсудили также экономику страны, расширение торговли и увеличение объема инвестиций. Тиллерсон со своей стороны также призвал к проведению экономических и политических реформ, добавила представитель Госдепартамента.