Абэ: КНДР должна подкрепить свои обещания по денуклеаризации конкретными действиями

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. КНДР должна подкрепить свои обещания по денуклеаризации конкретными действиями. С таким заявлением во вторник на встрече с директором Национальной службы разведки Республики Корея Со Хуном выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Крайне важно, чтобы Северная Корея подкрепила свои обещания конкретными действиями", - приводит слова премьера агентство Kyodo. Глава японского правительство также пообещал, что "Япония, Южная Корея и США продолжат тесное сотрудничество и направят все свои усилия на решение проблемы ракетно-ядерной программы Северной Кореи, а также проблемы японских граждан", похищенных северокорейской разведкой.

Также правительство Японии готово оказать содействие проведению встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

По его данным, соответствующую позицию на встрече с директором Национальной службы разведки Республики Корея Со Хуном озвучил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Общаясь с японскими журналистами по итогам встречи с Абэ, Со Хун также отметил, что премьер-министр Японии высоко оценил действия президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, направленные на установление мира между двумя странами.

Директор Национальной службы разведки Южной Кореи прибыл в Токио, чтобы рассказать японскому правительству о подробностях своей недавней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки этой страны Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и встретились там с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На прошлой неделе Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи указал, что в ходе поездки в Пхеньян была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала приостановить во время диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

Выступая перед журналистами 8 марта в Вашингтоне Чон Ый Ён сообщил о согласии Трампа провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Тогда же Белый дом уточнил, что "место и дата будут определены позднее".