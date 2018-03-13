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США просят Россию и Иорданию изучить сообщения об ударах на юго-западе Сирии

Международная панорама
13 марта, 6:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Представитель Госдепартамента также напомнил о создании РФ, США и Иорданией зоны деэскалации на юго-западе Сирии

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ВАШИНГТОН, 13 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США хотят вместе с Россией и Иорданией изучить сообщения об ударах на юго-западе Сирии, чтобы оценить ситуацию и предотвратить эскалацию. Именно для этого созывается срочная встреча в Аммане, сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

Он напомнил, что июле 2017 года Россия, США и Иордания договорились об организации на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду. При этом в Аммане был создан специальный мониторинговый центр, который заработал с 23 августа. "Центр состоит из небольшого числа сотрудников от каждой из трех стран, которые регулярно проводят встречи в Аммане для контроля за прекращением огня на юге Сирии и совместной работы над сообщениями о нарушениях", - добавил представитель Госдепа.

"Мы созвали срочную встречу в Иордании для изучения ситуации на юго-западе Сирии и обеспечения продолжения работы зоны деэскалации, которую Соединенные Штаты помогли создать, - продолжил собеседник агентства. - Когда мы узнали о сообщениях про удары на юго-западе [Сирии], мы задействовали этот механизм, для этого и созданный, чтобы начать оценку ситуации и предотвратить дальнейшую эскалацию".

Ранее в понедельник о том, что США созывают в Иордании встречу о зоне деэскалации на юго-западе Сирии, сообщало со ссылкой на Госдеп агентство Reuters. По его данным, Вашингтон считает удары на юго-западе республики, если информация о них верна, явным нарушением режима прекращения огня со стороны правительственных войск.

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