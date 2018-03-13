Опрос: более 70% японцев не доверяют словам Ким Чен Ына о денуклеаризации

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Более 70% жителей Японии не доверяют словам лидера КНДР Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна приостановить ракетно-ядерные испытания и приступить к диалогу о денуклеаризации. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного японским общественным телевидением NHK.

По данным опроса, 71% респондентов не доверяют словам Ким Чен Ына. Только 3% опрошенных ответили, что верят ему. Готовность президента США Дональда Трампа провести личную встречу с лидером КНДР в той или иной степени положительно оценили 55% респондентов. Негативное отношение к этому высказали 35% опрошенных.

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки этой страны Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и встретились там с Ким Чен Ыном. На прошлой неделе Чон Ый Ён сказал, что в ходе поездки в Пхеньян была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.

Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала приостановить на время диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.