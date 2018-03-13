Times: Великобритания изучает возможность проведения кибератаки против РФ

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Великобритания рассматривает возможность осуществления кибератаки против России в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким утверждением выступила во вторник газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

В понедельник, выступая в Палате общин, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия "с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем", и также призвала Москву дать до конца вторника "вызывающий доверия ответ". При его отсутствии, предупредила Мэй, Лондон будет расценивать российские действия как "противозаконное использование силы со стороны России в отношении Соединенного Королевства". Это, как пишет The Times, даст возможность Лондону применить Статью 51 Устава ООН. В ней говорится о "неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации".

Как сообщает газета, минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи (Government Communications Headquarters, одна из британских спецслужб, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственной и военной информации) разрабатывают киберпрограмму. Она, отмечает издание, может быть использована для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, которые, по британскому убеждению, распространяют недостоверные новости.

"Вредоносные программные средства могут войти в арсенал. Эта возможность будет рассмотрена и даже возможно [одобрена]", - приводит The Times слова представителя британского правительства.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Позиция МИД РФ

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу", заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Захарова призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле.