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Глава Пентагона заявил о заинтересованности талибов в мирных переговорах

Международная панорама
13 марта, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В конце февраля президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что власти страны выступают за мирный диалог с талибами, предложив "переговоры без каких-либо условий"

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ТАСС, 13 марта. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о признаках заинтересованности боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в мирных переговорах. Об этом, как сообщило агентство Reuters, он заявил во вторник на борту самолета, незадолго до посадки в Кабуле, куда отправился с необъявленным визитом.

"Есть некоторые группы талибов, небольшие группы, которые либо начали присоединяться, либо проявили интерес к разговору. Другими словами, возможно, не все талибы присоединятся сразу. Но в движении "Талибан" есть явно заинтересованные в переговорах с афганским правительством элементы", - приводит агентство его слова.

В конце февраля президент Афганистана Ашраф Гани на открытии второй международной конференции "Кабульский процесс" заявил, что власти страны выступают за мирный диалог с талибами, предложив "переговоры без каких-либо условий". Глава государства также заявил о готовности афганских властей признать "Талибан" политической группой и открыть официальное представительство движения в Кабуле.

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Персоны
Гани, Ашраф Мэттис, Джеймс
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