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Абэ считает, что КНДР намерена серьезно подойти к переговорам с Южной Кореей и США

Международная панорама
13 марта, 10:21 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 13, марта. /ТАСС

Премьер-министр Японии также сомневается, что "Пхеньян использует эти возможности только для того, чтобы купить время" для завершения своей ракетно-ядерной программы

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СЕУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что КНДР не намерена использовать предстоящие саммиты с лидерами Южной Кореи и США, чтобы купить время для завершения своей ракетно-ядерной программы. Об этом сообщила во вторник администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

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"Северной Корее предстоят важные переговоры на межкорейском саммите и позднее с лидером США. В свете данной ситуации не думаю, что Пхеньян использует эти возможности только для того, чтобы купить время", - цитирует администрация главу японского правительства.

Абэ ранее во вторник провел переговоры с главой Национальной разведывательной службы Республики Корея Со Хуном, который в составе южнокорейской делегации 5-6 марта посетил Пхеньян и встретился там с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе этой поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.

Пхеньян также уведомил южнокорейскую сторону о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых планируется обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. По предварительным данным, встреча лидеров США и КНДР может состояться уже в мае этого года.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Абэ, Синдзо
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США КНДР Япония Республика Корея
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