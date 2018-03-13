Абэ считает, что КНДР намерена серьезно подойти к переговорам с Южной Кореей и США

СЕУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что КНДР не намерена использовать предстоящие саммиты с лидерами Южной Кореи и США, чтобы купить время для завершения своей ракетно-ядерной программы. Об этом сообщила во вторник администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

"Северной Корее предстоят важные переговоры на межкорейском саммите и позднее с лидером США. В свете данной ситуации не думаю, что Пхеньян использует эти возможности только для того, чтобы купить время", - цитирует администрация главу японского правительства.

Абэ ранее во вторник провел переговоры с главой Национальной разведывательной службы Республики Корея Со Хуном, который в составе южнокорейской делегации 5-6 марта посетил Пхеньян и встретился там с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе этой поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.

Пхеньян также уведомил южнокорейскую сторону о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых планируется обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. По предварительным данным, встреча лидеров США и КНДР может состояться уже в мае этого года.