Вступило в силу решение о продлении санкций ЕС против граждан и компаний РФ

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Решение Совета ЕС о продлении на полгода санкций против 150 граждан и 38 компаний России вступило в силу, оно было принято в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил во вторник Официальный журнал Евросоюза.

"12 марта 2018 года Совет продлил на следующие шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года, ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, - отмечается в документе. - Меры состоят из замораживания активов и запрета на поездки в отношении 150 человек и 38 компаний".

В заявлении говорится, что "оценка ситуации не оправдала каких-либо изменений в санкционном режиме".

Обдуманное решение

Политическое решение о продлении нынешнего пакета санкций, срок действия которого истекает 15 марта, было принято послами 28 стран ЕС еще 21 февраля. А 26 февраля Совет ЕС должен был утвердить это решение, однако сообщество отложило его. По мнению постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова, продление было отложено, поскольку страны не хотят принимать автоматических, необдуманных решений.

"Я думаю, что главная причина того, что это не было сделано сегодня, - это то, что некоторые страны ЕС еще на предыдущем витке полгода назад предупреждали остальных и руководство ЕС, что эта тема достаточно серьезная и момент достаточно чувствительный, чтобы не принимать автоматических решений, а обсуждать каждый раз эту ситуацию. Формальная причина, которая объявлена, что не все страны завершили необходимые внутренние процедуры", - сказал он.

Пакеты санкций

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономический, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Секторальные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции, которые были продлены данным решением, включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.

Меры включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, в том числе на шельфе или в полярных условиях.

Помимо экономических санкций, у ЕС действуют еще два независимых санкционных пакета по Украине. Во-первых, это индивидуальные ограничительные меры - запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти) в отношении 150 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские - это органы управления и военные структуры провозглашенных на востоке Украины ЛНР и ДНР. Срок действия данного пакета - до 15 марта 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Наконец, третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав России, действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.