ЕС проявит солидарность с Великобританией по делу Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Евросоюз "проявит солидарность с Великобританией" по делу Скрипаля. Об этом заявил во вторник замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис по прибытии на заседание Совета ЕС по экономике и финансам.

"Мы очень озабочены ситуацией. Великобритания может рассчитывать, что ЕС проявит солидарность в этом деле", - заявил он, отвечая на вопрос британских журналистов.

Встреча Совета ЕС по экономике и финансам носит плановый характер, не имеет отношения к обвинениям Лондона и посвящена дискуссии о бюджете ЕС и других актуальных экономических проблемах Евросоюза.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. Посол РФ был вызван в британский МИД в связи с делом о предполагаемом отравлении.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу", заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации.