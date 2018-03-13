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Генштаб ВС Турции заявил о взятии Африна в окружение

Международная панорама
13 марта, 10:59 дата обновления: 13 марта, 11:19 UTC+3

Указывается также, что с начала проведения операции "Оливковая ветвь" было "нейтрализовано 3393 террориста"

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Африн

Африн

© REUTERS/Khalil Ashawi

ТАСС, 13 марта. Генштаб ВС Турции заявил, что с 12 марта сирийский город Африн находится в окружении. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении турецкого командования.

"В результате проведенных операций с 12 марта 2018 года центральная часть Африна находится в окружении. Установлен контроль над критически важными для продолжения операции регионами. Наземная операция проходит успешно в плановом режиме при поддержке ВВС и артиллерии", - отмечается в заявлении.

Генштаб также указал, что с начала проведения операции "Оливковая ветвь" в регионе Африн "нейтрализовано 3393 террориста". Речь идет о бойцах "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и боевиках террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Генштаб Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

Турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" (ССА) за последние две недели установили контроль над городами Раджо и Джиндерес, где находились передовые рубежи обороны курдских бойцов. 10 марта ВВС начали наносить удары по позициям курдов в самом Африне, а в понедельник подразделения ВС республики и ССА приблизились на 1,5 км к границе города, кольцо вокруг которого затягивается.

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