Грузия надеется на прорыв на очередном раунде женевских переговоров с Россией

ТБИЛИСИ, 13 марта. /ТАСС/. МИД Грузии выразил надежду на то, что в ходе очередного раунда женевских переговоров удастся сделать конкретные шаги для преодоления тупика в отношениях с Россией.

"Ознакомились с комментарием внешнеполитического ведомства России. Женевские дискуссии являются важнейшим форматом для урегулирования российско-грузинского конфликта. Выражаем надежду, что в будущем раунде женевских переговоров мы сможем сделать конкретные шаги для выхода из многолетнего тупикового положения и мирного урегулирования конфликта", - отмечается в обнародованном во вторник комментарии департамента прессы и информации МИД Грузии.

9 марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Тбилиси и Москва должны предпринять совместные шаги с целью преодоления сложностей в двусторонних отношениях. Он обратился к высшему руководству РФ с тем, "чтобы с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями сделать совместные шаги по преодолению существующей сложной ситуации".

"[Грузинская сторона] заявляла ранее и вновь подтверждает, что заинтересована в достижении реального прогресса в ходе международных дискуссий в Женеве, с этой целью я готов лично подключиться к данному процессу", - отметил тогда премьер.

Позиция МИД РФ

В понедельник МИД РФ заявил, что Россия приветствует заявление Квирикашвили о готовности к нормализации двусторонних отношений. "В Москве внимательно ознакомились с заявлением премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта. С удовлетворением отмечаем выраженный в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации, - подчеркнул МИД РФ. - Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси".

В министерстве также отметили, что упоминание грузинского премьера о "стремлении к прогрессу на женевских дискуссиях внушает надежду на конструктивность грузинской стороны в ходе следующего раунда в конце марта". "Убеждены, что такой подход был бы поддержан остальными участниками переговоров независимо от того, кто возглавит в Женеве делегацию Грузии", - продолжили в дипведомстве.

Отношения Грузии и РФ

2 сентября 2008 года в Тбилиси заявили о разрыве дипломатических отношений с Москвой "в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона". Тогда МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с РФ. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии функционирует секция интересов РФ, в которой работает российский персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии действует секция интересов Грузии, укомплектованная грузинским персоналом.

В ноябре 2012 года занимавший в то время должность главы правительства Бидзина Иванишвили ввел пост спецпредставителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ и назначил на него Зураба Абашидзе. В декабре того же года в пригороде Женевы состоялась его первая встреча с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным, а с 2013-го они проводят переговоры в Праге (три-четыре раза в год), последние консультации прошли 31 января текущего года. На этих встречах обсуждаются вопросы сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта и культуры.