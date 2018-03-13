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МИД КНР: члены ООН должны сохранить солидарность на фоне новой инициативы США по Сирии

Международная панорама
13 марта, 11:44 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, марта. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Лу Кан напомнил также, что ситуация в Восточной Гуте продолжает оставаться крайне напряженной

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ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Члены международного сообщества должны сохранить солидарность по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на фоне новой инициативы Вашингтона. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отвечая на вопрос российских журналистов.

"В прошлом месяце Совет Безопасности [СБ] ООН уже утвердил резолюцию 2401 об оказании гуманитарной поддержки Сирии. Документ был принят единодушно, что свидетельствует о единой позиции международного сообщества, о внимании, которое оно уделяет ситуации в этой стране, - отметил дипломат, подчеркнув, что в прекращении огня заинтересованы все стороны. - Мы надеемся, что СБ ООН продолжит сохранять солидарность по данному вопросу".

Он напомнил, что ситуация в Восточной Гуте продолжает оставаться крайне напряженной. "Необходимо приложить совместные усилия для борьбы с терроризмом", - подчеркнул Лу Кан.

24 февраля СБ ООН единогласно принял резолюцию 2401, призывающую к прекращению огня по всей территории Сирии. Российская сторона поддержала подготовленный делегациями Кувейта и Швеции проект документа, руководствуясь задачами облегчения страданий мирного населения Сирийской Арабской Республики.

В понедельник США представили в Совете Безопасности ООН проект новой резолюции, в котором содержится требование ввести перемирие сроком на 30 дней в сирийской столице Дамаске и ее пригороде Восточной Гуте.

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