Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совет ЕС не будет обсуждать во вторник дело Скрипаля

Международная панорама
13 марта, 11:54 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 13, марта. /ТАСС

При этом замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Лондон "может рассчитывать, что ЕС проявит солидарность в этом деле"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Совет ЕС не будет обсуждать во вторник обвинения Великобритании против России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил во вторник министр финансов Франции Брюно Ле Мэр по прибытии на заседание Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) в Брнюсселе.

"Я не думаю, что ЭКОФИН будет обсуждать сегодня эту тему. У нас много других важных вопросов", - сказал он.

В свою очередь замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис перед той же встречей заявил журналистам, что Лондон "может рассчитывать, что ЕС проявит солидарность в этом деле". Остальные министры проигнорировали вопросы британских журналистов, связанные со скандалом об отравлении Скрипаля.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. Посол РФ был вызван в британский МИД в связи с делом о предполагаемом отравлении.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инцидент с экс-полковником ГРУ
Страны
Россия Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля
3
Биография Олега Табакова
4
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
5
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама