Совет ЕС не будет обсуждать во вторник дело Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Совет ЕС не будет обсуждать во вторник обвинения Великобритании против России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил во вторник министр финансов Франции Брюно Ле Мэр по прибытии на заседание Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) в Брнюсселе.

"Я не думаю, что ЭКОФИН будет обсуждать сегодня эту тему. У нас много других важных вопросов", - сказал он.

В свою очередь замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис перед той же встречей заявил журналистам, что Лондон "может рассчитывать, что ЕС проявит солидарность в этом деле". Остальные министры проигнорировали вопросы британских журналистов, связанные со скандалом об отравлении Скрипаля.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. Посол РФ был вызван в британский МИД в связи с делом о предполагаемом отравлении.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.