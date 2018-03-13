СМИ: решение о поставках американских ПТРК Украине является ошибочным

ТАСС, 13 марта. Принятое администрацией США решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin является ошибочным, поскольку наличие этого оружия у Киева не окажет никакого воздействия на вооруженный конфликт на востоке этой страны. Об этом написала газета Defense News. Издание отметило, что указанным решением Вашингтон не только не достигает никаких значимых для него целей, но и усугубляет отношения с Москвой, что отнюдь не отвечает американским интересам.

"Отправка оружия на Украину скорее приведет к эскалации конфликта [на востоке республики], исход которого является жизненно важным для интересов национальной безопасности России, но представляется второстепенным для США, - пишет газета. - Хотя предотвращение еще большего насилия на востоке Украины может быть представлено в качестве цели [для обоснования принятого решения], поставка современного оружия в зону конфликта чревата печальными последствиями для украинцев, которые просто хотят прекращения этого конфликта, равно как и для Соединенных Штатов, которым следует воздержаться от принятия на себя дополнительных, лишь косвенно затрагивающих их интересы внешнеполитических обязательств".

Противостояние не всегда нужно

Издание напомнило о том, что все до сих пор предпринимавшиеся украинскими властями попытки силовым путем разрешить этот конфликт заканчивались провалом для Киева, поскольку, как утверждает газета, Россия в силу своих исторических связей с Украиной и национальных интересов просто не может допустить "дальнейшего сближения этого государства с Европой" и усиления его антагонизма в отношении Москвы. Не признавая за Россией права на сохранение своего влияния в соседствующих с нею государствах и даже осуждая такие усилия Москвы, Defense News все же призывает к тому, чтобы разобраться в "причинах такого поведения русских", хотя бы для понимания того, всегда ли и везде США должны этому противостоять. "Ответ - не всегда и не везде", - указывает газета.

"Решение администрации Трампа об отправке противотанковых ракет Киеву является во многих отношениях наглядным проявлением реакционной, а не стратегической внешней политики Вашингтона, - говорится в статье. - Иногда США и должны резко отвечать на действия России, особенно когда эти вредоносные действия противоречат нашим жизненно важным интересам <...>. Но когда на кону нет таких интересов, более уместным было бы сотрудничать с Москвой для урегулирования разногласий дипломатическими средствами. Тем более что в других областях - например, в осуществлении контроля над стратегическими вооружениями - США и Россия обязаны взаимодействовать для достижения общего понимания между этими двумя государствами".

Политическому истеблишменту в Вашингтоне, как считает издание, следует уяснить для себя, что "вмешательство в периферийные конфликты, не затрагивающие важных интересов национальной безопасности Америки, является пустой тратой ее ограниченных ресурсов и опасным шагом к не являющейся необходимой конфронтации".

"Давно пора прислушаться к советам тех, кто призывает к проявлению большей сдержанности при принятии решений по вопросам национальной безопасности", - резюмировало издание.

Продажа Javelin

В начале марта управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности объявило о принятии администрацией Дональда Трампа решения о продаже Украине ПТРК Javelin на общую сумму в $47 млн: 210 ракет и 37 пусковых установок. В заявлении указывалось, что данные поставки "внесут вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины".