Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

Кремль отреагировал на отравление еще 6 марта. "Не могу высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий, я не буду это повторять. Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но тем не менее мы не располагаем информацией, что могло стать причиной и чем занимался этот человек, с чем это может быть связано", — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В тот же день российское посольство в Великобритании обратилось в МИД страны за разъяснениями в связи с отравлением экс-полковника.

"На сегодняшний день посольство не располагает официальной информацией о данном инциденте ни со стороны полиции, ни других британских властей. МИД Великобритании также не делал никаких уведомлений на этот счет. Однако ситуация в медийном пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании. Вниманию читателей предлагаются различные спекуляции, суть которых сводится в конечном счете к очернительству России", — заявил пресс-секретарь посольства.

Как заявил 9 марта министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия готова "рассмотреть возможность" помощи в расследовании.

Президент России Владимир Путин 12 марта посоветовал Лондону разобраться с отравлением Скрипаля перед тем, как что-то обсуждать с Москвой.

"Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", — сказал Путин.

В тот же день, после заявления Терезы Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее в британском парламенте "цирковым шоу".

"Любые угрозы принятия санкционных мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона", - подчеркнули 13 марта в МИД РФ, куда ранее был вызван британский посол Лори Бристоу.