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Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

Международная панорама
13 марта, 18:29 UTC+3

Бывший сотрудник спецслужб, осужденный в России за госизмену, был отравлен нервно-паралитическим веществом и находится в больнице в состоянии комы

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ТАСС/Reuters/Ruptly/AP

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в центральной части города Солсбери. Как выяснилось позже, они пострадали в результате отравления неизвестным веществом, которое, как бездоказательно утверждают в Лондоне, может иметь "российский след".

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Кто такой Сергей Скрипаль?

Скрипаль — 66-летний экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ и бывший преподаватель Военно-дипломатической академии.

В 1995 году он был завербован разведкой Великобритании во время командировки в Испании и на протяжении нескольких лет передавал MI-6 сведения, составляющие государственную тайну (секретные документы, сведения о российских агентах за рубежом и о секретных объектах в России).

Арестовали Скрипаля в 2004 году, а в 2006-м приговорили к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, лишив полковника его звания и госнаград.

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Как он оказался в Великобритании?

К 2018 году Сергей Скрипаль продолжал бы отбывать наказание в России, если бы не указ о помиловании, который подписал президент России Дмитрий Медведев в июле 2010 года.

Скрипаля помиловали с еще тремя гражданами России, осужденными за шпионаж в пользу США и Великобритании, а также за незаконное хранение оружия: бывшим сотрудником Института США и Канады РАН Игорем Сутягиным, экс-полковником СВР Александром Запорожским и бывшим майором КГБ Геннадием Василенко.

После этого четверых россиян обменяли на задержанных в США по подозрению в незаконной разведывательной деятельности россиян — Анну Чапман, Андрея Безрукова, Елену Вавилову и других.

Сразу после обмена Скрипаль получил убежище в Великобритании.

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Что произошло 4 марта?

"Два человека — мужчина в возрасте 60 лет и женщина в возрасте 30 лет — были найдены без сознания на скамейке в [торговом центре] The Maltings в Солсбери", — заявил представитель полиции графства Уилтшир Крэйг Холден.

Пострадавшие — Сергей и Юлия Скрипаль — на теле которых не было обнаружено видимых повреждений, были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи местной больницы.

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Как развивались события после инцидента с отравлением?

Полиция графства в связи с инцидентом сообщила 5 марта о прекращении работы сетевого ресторана Zizi, который продолжит оставаться закрытым на время ведения следствия в качестве "меры предосторожности". Позднее в ресторане обнаружили следы вещества, которым отравились отец и дочь Скрипали.

На следующий день расследование возглавило контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, а премьер-министр Тереза Мэй провела в связи с инцидентом заседание Национального совета по безопасности.

Как стало известно 7 марта, Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, а помимо них серьезно пострадал прибывший на место инцидента офицер полиции. Все трое впали в кому. Всего после инцидента местная больница приняла на лечение 21 пациента.

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С какими заявлении выступили в Великобритании?

Как заявил 6 марта глава британского МИД Борис Джонсон, "ни одна попытка лишить жизни невинного [человека] на британской земле не останется без санкций или наказания". Джонсон также сравнил инцидент со Скрипалем и отравление экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко 2006 года.

А 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", разработанным в России.

"На основании точной идентификации этого химического вещества ведущими мировыми экспертами в оборонной, научной и технологической лаборатории в Портон-Дауне мы знаем, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор способна это делать," — сказала Мэй в своем выступлении в британском парламенте.

А 13 марта Тереза Мэй обсудила инцидент с французским президентом Эмманюэлем Макроном. "Они [Мэй и Макрон] согласились, что французское и британское правительства должны тесно координировать свои действия по мере развития расследования и после ответа России", — говорится в сообщении офиса британского премьера.

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Как на это отреагировала Москва?

Кремль отреагировал на отравление еще 6 марта. "Не могу высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий, я не буду это повторять. Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но тем не менее мы не располагаем информацией, что могло стать причиной и чем занимался этот человек, с чем это может быть связано", — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В тот же день российское посольство в Великобритании обратилось в МИД страны за разъяснениями в связи с отравлением экс-полковника.

"На сегодняшний день посольство не располагает официальной информацией о данном инциденте ни со стороны полиции, ни других британских властей. МИД Великобритании также не делал никаких уведомлений на этот счет. Однако ситуация в медийном пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании. Вниманию читателей предлагаются различные спекуляции, суть которых сводится в конечном счете к очернительству России", — заявил пресс-секретарь посольства.

Как заявил 9 марта министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия готова "рассмотреть возможность" помощи в расследовании.

Президент России Владимир Путин 12 марта посоветовал Лондону разобраться с отравлением Скрипаля перед тем, как что-то обсуждать с Москвой.

"Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", — сказал Путин.

В тот же день, после заявления Терезы Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее в британском парламенте "цирковым шоу".

"Любые угрозы принятия санкционных мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона", - подчеркнули 13 марта в МИД РФ, куда ранее был вызван британский посол Лори Бристоу.

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Как отреагировали другие страны?

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в Вашингтоне "абсолютно уверены в расследовании Великобритании и ее оценках о возможной ответственности России за атаку".

Солидарность с Великобританией по делу Скрипаля выразили в Австралии и в ЕС. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил "большое беспокойство".

А официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что заявление Терезы Мэй должно опираться на "реальные факты".

Петр Синяев

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Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна
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