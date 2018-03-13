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В Германии заявили, что Лондон может рассчитывать на солидарность по делу Скрипаля

Международная панорама
13 марта, 13:38 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, марта. /ТАСС

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген также считает, что если Россия не будет сотрудничать, то должен последовать "совместный ответ Запада"

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БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Великобритания может рассчитывать на солидарность своих союзников в ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил во вторник председатель комитета германского Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (ХДС) в интервью агентству Reuters.

"Великобритания вправе рассчитывать на солидарность своих партнеров и друзей", - сказал он, назвав реакцию Лондона на происходящее "рациональной".

"Обнаружение следов российского боевого отравляющего вещества означает, что РФ не может отказываться от кооперации в расследовании, - утверждал депутат. - Если Россия не будет сотрудничать, должен последовать совместный ответ Запада". По мнению Реттгена, инцидент "должен стать для Великобритании поводом для пересмотра прежней открытости по отношению к российскому капиталу".

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. Посол РФ был вызван в британский МИД в связи с делом о предполагаемом отравлении.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу", заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации.

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