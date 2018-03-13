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Глава МИД Турции: страна будет использовать С-400 только для защиты своей территории

Международная панорама
13 марта, 13:45 UTC+3 МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция не может использовать зенитную ракетную систему во время операции "Оливковая ветвь" и подобных операций

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Турция не будет использовать комплексы С-400 в Сирии или других странах, а только для защиты своей территории. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ.

"Мы не можем использовать ее [зенитную ракетную систему С-400] во время операции "Оливковая ветвь" и подобных операций, потому что мы можем использовать ее только для защиты своих территорий", - сказал он.

"С-400 будет использоваться только для защиты нашего мирного населения на территории нашей страны", - подчеркнул Чавушоглу.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством-членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

В понедельник помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в районе Африн на севере Сирии, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.

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