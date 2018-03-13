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МИД Турции: операция в Африне не касается режима прекращения огня

Международная панорама
13 марта, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Процесс перемирия не затрагивает террористов, подчеркнул глава ведомства Мевлют Чавушоглу

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Операция "Оливковая ветвь" в Африне не касается режима прекращения огня, поскольку цель Турции - борьба с террористами.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ.

"Операция "Оливковая ветвь" никоим образом не касается мирного процесса в Сирии, потому что процесс перемирия не затрагивает террористов, - сказал он. - "Силы народной самообороны" (СНС) стараются сделать все, чтобы разделить Турцию, мы постоянно об этом говорили в Астане".

"Мы защищаем и выступаем прежде всего за сохранение территориальной целостности Сирии в рамках существующих границ, - отметил Чавушоглу. - Никогда СНС как террористическая группировка не присутствовала ни в Астане, ни в Женеве на переговорном процессе. Террористическая группировка не может участвовать в переговорах".

По словам министра, операция "Оливковая ветвь" направлена "на поддержку переговорного процесса".

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