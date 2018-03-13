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ОЗХО призвала привлечь к ответственности виновных в инциденте в Солсбери

Международная панорама
13 марта, 14:37 UTC+3 ГААГА ГААГА 13, марта. /ТАСС

Генеральный директор организации Ахмет Узюмджю заявил, что "вызывает крайнюю обеспокоенность тот факт, что химические вещества до сих пор используются" для причинения вреда людям

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ГААГА, 13 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю призвал привлечь к ответственности лиц, виновных в инциденте в Солсбери. Об этом сообщил во вторник в своем Twitter постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Вилсон.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность тот факт, что химические вещества до сих пор используются для того, чтобы наносить вред людям, - написал британский дипломат, цитируя выступление гендиректора на заседании исполнительного совета ОЗХО. - Лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности за свои действия".

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к этому делу.

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