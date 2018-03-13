Глава МИД Турции: отношения Анкары и Вашингтона близки к точке кипения

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Отношения Турции и США близки к точке кипения, турецкий народ может этого не выдержать. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ.

По его словам, для возвращения отношений двух стран в нормальное русло необходимо, чтобы Вашингтон "сдерживал каждое свое слово и уважал Турцию". "И каждый недружественный жест по отношению к Турции, в частности, поставки вооружений террористам СНС ["Силы народной самообороны"], должен быть исправлен", - указал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что, если США продолжат свою политику, турецкий народ может "не выдержать этого". "Я уже открыто говорю об этом: точка кипения народа очень близка", - заявил турецкий министр.

Напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона связана с тем, что Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов из отрядов СНС. Анкара считает, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение этим формированиям, и утверждает, что это оружие может быть направлено против Турции.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции против формирований СНС и партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой США.