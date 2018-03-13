CNN: власти Таиланда отказали ФБР во встрече с Настей Рыбкой и Алексом Лесли

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФБР обращались в Иммиграционное бюро Таиланда в попытке организовать встречу с задержанными в этой стране видеоблогерами Александром Кирилловым и Анастасией Вашукевич, более известными под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, однако получили отказ. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источник в Таиланде.

По данным CNN, соответствующий запрос был сделан агентами ФБР на прошлой неделе. Отказ его удовлетворить местные власти объяснили тем, что право на встречи с задержанными имеют только их официальные представители или члены семей.

Десять человек - восемь россиян, а также граждане Белоруссии и Литвы - были взяты под стражу в Таиланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга. Одни из организаторов этого мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, - Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич. 27 февраля шестеро из задержанных, в том числе Вашукевич и Кириллов, были выпущены под залог в размере 150 тысяч батов ($4,7 тыс.) за одного человека, однако вновь взяты под стражу сотрудниками Иммиграционного бюро Таиланда, поскольку ведомство аннулировало их визы.

Позже Вашукевич и Кириллова перевезли в Бангкок, где их поместили в изолятор временного содержания Иммиграционного бюро Таиланда. Как ожидается, под стражей они пробудут несколько месяцев вплоть до суда, после которого их ожидает депортация. При этом в случае с Вашукевич ее вышлют в Минск, поскольку известная в России Настя Рыбка является гражданкой Белоруссии.

Ранее Вашукевич предложила американским СМИ сведения о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы и экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа - Полу Манафорту - в обмен на содействие в освобождении из тюрьмы в Таиланде. На прошлой неделе руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Госдепартамент не в курсе каких-либо планов выслушать Вашукевич, отметив, что власти США оказывают поддержку американским гражданам, а она таковой не является.

На Вашукевич ранее подал судебный иск бизнесмен Олег Дерипаска по факту размещения в социальных сетях частных фотографий, на которых запечатлен предприниматель, а также сделанные тайно аудиозаписи разговоров, раскрывающие детали его частной жизни.